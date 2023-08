Calcio | Lazio | fatta per Guendouzi dal Marsiglia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - Ancora un rinforzo a centrocampo per ladi Maurizio Sarri che ha chiuso per l'arrivo in biancoceleste di Mattéodal. Il 24enne francese è atteso in città nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche di rito. Accordo raggiunto con ilnelle scorse ore:arriva alla, secondo quanto riporta Sky Sport, sulla base di un prestito da 1 milione di euro e 12 per l'obbligo di riscatto, inoltre 5 saranno i milioni di bonus più il 10% sulla futura rivendita.

