Calcio | Frosinone; ingaggiato il 17enne Arijon Ibrahimovic

. Il brasiliano è il terzo giocatore proveniente dalla Juventus dopo . Per i giovani sudamericani di proprietà bianconera è un'occasione per mettersi in mostra e giocare più minuti possibili facendo ...Il, dopo averlo seguito con i suoi osservatori, lo ha preso in prestito. E' il secondo giocatore che il club laziale acquista dal Bayern: a luglio era arrivato l'attaccante Cuni. ...Commenta per primo Esaltazione, entusiasmo, energia. In casale cifre identificative dell'attualità risentono dell'incidenza di questa inattesa tripla '... Ilproposto dalla squadra è lì ...

SOULÉ FIRMA CON IL FROSINONE – Frosinone Calcio Frosinone Calcio

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Un Ibrahimovic al Frosinone. Detta così, molti tifosi hanno sognato ad occhi aperti pensando ad un clamoroso ritorno in campo del campione svedese. Ma poco dopo l'arcano è ...Il Frosinone, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l'ingaggio di Kaio Jorge. Il brasiliano è il terzo giocatore proveniente dalla Juventus dopo gli arrivi di Enzo Barrenechea e Matias Soulé. Per ...