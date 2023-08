Calcio | Cagliari | Dossena rinnova fino al 2027

(Di mercoledì 30 agosto 2023), 30 ago. - (Adnkronos) - Il difensore delAlbertoal 30 giugno. A dare l'annuncio il club sardo con una nota sul proprio sito ufficiale. "Ilè lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Albertoche ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugnocon opzione di prolungamento a favore del Club per un'ulteriore stagione".

LEONARDO TOCCO - Leonardo è un classe 2005, arriva dal. Svolge tutta la trafila nelle giovanili della società cagliaritana, dunque sarà per lui la prima esperienza in Serie D con la ...... Jesper Karlsson e Sam Beukema al Bologna (rispettivamente 11 e 5), Pantels Chatzdiakos al...m) nella valorizzazione dei prospetti: perfetto esemplare del- algoritmo che ogni anno ...Ilha ufficializzato il rinnovo di contratto di Adam Obert. Tutti i dettagli sul futuro del difensore Di seguito il comunicato del. COMUNICATO - Ilè lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Adam Obert che ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a ...

Bologna Cagliari, vi riportiamo tutte le informazioni circa i biglietti per l’accesso al settore ospiti dello stadio Renato Dall’Ara E’ in programma per le ore 18:30 di sabato 2 settembre la partita ...CAGLIARI. Dopo Luvumbo il Cagliari conferma anche il difensore Alberto Dossena. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alberto Dossena che ha sottoscritto un nuovo ...