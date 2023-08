Calciatore 12enne colpito da un fulmine a Chieti | è ricoverato in gravi condizioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Stava per iniziare l’allenamento con i compagni di squadra questo pomeriggio al campo Celdit diquando è statoda un: un ragazzo di 12 anni èinall’ospedale della città abruzzese. Soccorso dai sanitari del 118 in arresto cardiaco, il giovaneè stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

