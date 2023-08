Calciatore 12enne colpito da fulmine a Chieti | ricoverato

Un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere stato colpito da un fulmine questo pomeriggio al campo Celdit di Chieti mentre stava per iniziare l'...Chieti. Un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere stato colpito da un fulmine questo pomeriggio al campo Celdit di Chieti mentre stava per ...... quando vestiva la maglia dell' Olhanense , la squadra della sua città Olhao , e seguiva le indicazioni del papà Manuel, ex. Dopo un breve passaggio al Loulé , ilRamos nel 2013 ...

Il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso e successivamente trasferito al nosocomio pescarese.Soccorso dai sanitari del 118 per un arresto cardiaco, il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso. Sul capoluogo teatino si è abbattuto ...