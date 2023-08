Calciatore 12enne colpito da fulmine a Chieti | ricoverato in gravi condizioni

Ilora si trova a lottare per la sua ripresa presso l'ospedale Ss Annunziata di Chieti , con la possibilità di un trasferimento al nosocomio di Pescara . Il tragico incidente è avvenuto al ...Soccorso dai sanitari del 118 in arresto cardiaco , il giovaneè stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso. 'Appena saputa la notizia, ho ...Soccorso dai sanitari del 118 per in arresto cardiaco, il giovaneè stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Commenti da ...

Calciatore 12enne colpito da un fulmine a Chieti Scalo durante gli allenamenti: soccorso in campo, gravissimo Virgilio Notizie

Il 12enne calciatore colpito nel pomeriggio di oggi da un fulmine al campo Celdit di Chieti poco prima dell’inizio dell’allenamento, dopo essere stato ...È stato colpito da un fulmine mentre stava giocando a calcio: per questo motivo la vittima, un ragazzino di 12 anni è finito in codice rosso all'ospedale di Chieti, dove si trova tuttora ricoverato in ...