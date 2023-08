Caivano non è perduta Ma ora per salvarla si combatta davvero

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ogni parola scritta o parlata sullo stupro delle cuginette diacuisce, accompagnata da inevitabile sgomento, una rabbia feroce che indurrebbe in modo belluino a infliggere violenza ai mostri che si sono macchiati di questo orrore, la maggior parte dei quali minorenni. Ma sappiamo che questa non è la via e che alla barbarie bisogna rispondere nutrendo quella fame di giustizia e legalità che sempre deve essere viva in noi cittadini e che le istituzioni devono placare. Cosa che evidentemente sinora non è accaduta. Se a Parco Verde vigono le leggi della criminalità e delle spaccio, se negli anni sono emersi reiterati casi di pedofilia di cui uno costato la vita alla piccola Fortuna e se la madre di una delle due cuginette arriva a dichiarare “per salvare i bambini dobbiamo lasciare questo posto” vuol dire che lo Stato ha fallito e che noi tutti abbiamo delle ...

Come Movimento continueremo a lavorare costantemente affinché le contestazioni e le critiche... riguardo alle minacce social indirizzate alla premier alla vigilia della visita aMessaggi di intimidazione, di istigazione all'odio e alla violenzadevono trovare alcuni spazio ... La7.it - Alla vigilia della sua visita a, arriva sui social una serie di minacce contro ...... anche per i recenti aberranti fatti di cronaca avvenuti a Palermo e a, stupri di gruppo ... con reti efficaci per sostenere l'azione dei centri antiviolenza, impegnatisolo nel lavoro a ...

Giambruno non si scusa e così inguaia Meloni in partenza per Caivano Il Fatto Quotidiano

"Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro ... 12enne vittima di abusi sessuali nel Parco Verde di Caivano ha ...Alla vigilia della sua visita a Caivano, arriva sui social una serie di minacce contro ... "Le minacce di morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili.