Caivano | minacce a Meloni | la premier non si fa intimidire e risponde

(Di mercoledì 30 agosto 2023)di morte sui social network a Giorgia: laagli haters e non si lascia affattoNella serata di domani, giovedì 31 agosto, è prevista la sua presenza al ‘Parco Verde‘ di. Ovvero il posto in cui, nei primi giorni del mese di agosto, sono state violentate sessualmente due ragazzine di 12 anni. Entrambe cugine. Da parte di altri minorenni, ma poco più grandi di loro. Giorgiaè pronta a dare un segnale importante, confermando che il governo c’è e si schiererà al fianco di tutte le persone perbene che abitano lì ed anche alle famiglie vittime di questa orribile vicenda. Giorgia(Ansa Foto) Notizie.comTanto è vero che anche la madre di una di loro ha invitato la ...

... la leader di Fratelli d'Italia ha voluto ringraziare "quanti hanno espresso vicinanza in merito allericevute in vista della mia visita a". Solidarietà bipartisan Ad esprimere ...In un post su X, il Ministro delle Politiche Europee, Raffaele Fitto, ha definito "inaccettabili lealla premier Giorgia Meloni per la sua visita domani a". "Il governo non si fa ..."Gravissime leal presidente del Consiglio Meloni in relazione alla prevista visita a. Si può pensare a irresponsabili, incoraggiati dalla retorica di alcuni interventi politici, ma è ...

Stupro Caivano, minacce a Giorgia Meloni: allerta alta Adnkronos

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Voglio esprimere profonda solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le gravi minacce ricevute dopo l'annuncio della visita a Caivano, luogo dove è ...Minacce di morte per la presidente del consiglio Giorgia Meloni, attesa domani a Caivano (Napoli), teatro dello stupro di gruppo ai danni di due ragazzine di 11 e 12 anni da parte di due maggiorenni e ...