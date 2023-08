Caivano manifesta contro il degrado | aspettando la premier

Il corteo "in sostegno e solidarieta' alle vittime dello stupro" disi apre con un annuncio: "Giorgia Meloni sara' qui giovedi'", dice don Maurizio Patriciello, il parroco anti - clan che ha invitato la presidente del Consiglio. 30 agosto 2023I recenti casi di violenza sessuale di Palermo enon sono passati invano. Hanno portato con loro tutta una serie di iniziative didattiche e ... dove simaggiormente l'esposizione degli ...... 'Lo Stato c'è e al'attività delle forze dell'ordine fa segnare quotidianamente successi e ... Lo Stato sianche in altri servizi, come la presenza di una linea di trasporto o di una ...

Ieri si è tenuto un corteo a Caivano che, complice forse anche la pioggia, non ha visto una grande affluenza di persone – circa 200 – che però silenziosamente si sono riunite per manifestare dopo gli ...