"Voglio chiedere alla presidente Meloni di aiutarci ad andare via da qua". E' questo, in sintesi, l'appello che ladella 12enne vittima di abusi sessuali nel Parco Verde diha lanciato alla presidente del Consiglio attesa per domani. 30 agosto 2023Meloni: 'Minacce non ci fermano, noi a fianco dei cittadini' 'Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a. Le intimidazioni non ...Abusi di cui si vociferava nel Parco Verde di, ma che nessuno aveva avuto il coraggio di ... Grazie all'aiuto di don Patriciello ladi Fortuna, Mimma Guardato, si è trasferita da tempo in ...

Caivano, la mamma della 12enne stuprata: "Ci stanno minacciando" | Meloni: "Le minacce non ci fermano, noi al fianco dei cittadini" TGCOM

