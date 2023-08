Caivano e i social Dove la bomba sociale è già esplosa

... Giorgia Meloni, che in un post su X ringrazia tutti coloro che le hanno manifestato solidarietà per le minacce a lei inviate tramite i, alla vigilia della sua visita al Parco Verde di...Allarme per i messaggi alla vigilia della visita al Parco Verde: 'Sicura che tornerai a casa' si legge su Facebook. La solidarietà del mondo politico da Calenda a M5s. Schlein: 'Minacce intollerabili'...Tuttavia, specialmente una volta resa nota l'imminente visita di Giorgia Meloni a, suisono arrivate le minacce. Tra i messaggi più ricorrente, qualcuno ha affermato che il premier non ...

Meloni domani a Caivano, minacce via social alla premier per il Reddito di cittadinanza Il Sole 24 ORE

Minacce via social alla premier Giorgia Meloni alla vigilia della sua visita al Parco Verde di Caivano. L'argomento è la stretta al Reddito di cittadinanza, un tema che lunedì ha portato in piazza a ...Le minacce non ci fermano” “Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano”. A scriverlo è stata la stessa Meloni sui suoi canali social.