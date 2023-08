Cagliari | UFFICIALE l’arrivo di Petagna dal Monza

Ancora un colpo del Frosinone e ancora dalla Juve: dopo Soulé, èanche Kaio Jorge. Rinforzo in difesa per il: dal Clermont ecco Wieteska. Per lui contratto fino al 2027. Di seguito ...Alberto Dossena, difensore del, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato Alberto Dossena, difensore del, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato. COMUNICATO - IlCalcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alberto Dossena che ...Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo calciatore del. A renderlo noto è il sitodella Lega Serie A. Dopo una sola stagione al Monza, l'attaccante 28enne si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto . ...

CAGLIARI. "Sono veramente felice di essere qui, non vedevo l'ora di lavorare con mister Ranieri, non vedo l'ora di iniziare". Queste le prime parole di Andrea Petagna, nuovo giocatore del Cagliari, ar ...Il Cagliari ha finalmente trovato l'attaccante da regalare a Ranieri per puntare alla salvezza in Serie A: UFFICIALE l'arrivo di Petagna ...