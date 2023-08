Cagliari | UFFICIALE il rinnovo di Obert

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Illavora per i rinforzi last minute sul mercato, ma allo stesso tempo si cautela sul fronte rinnovi. In questo senso la società...

Ancora un colpo del Frosinone e ancora dalla Juve: dopo Soulé, è anche Kaio Jorge. Rinforzo in difesa per il Cagliari: dal Clermont ecco Wieteska. Per lui contratto fino al 2027. Berisha è ...

UFFICIALE - Cagliari, preso Wieteska in difesa: ecco il comunicato Fantacalcio ®

Il Cagliari lavora per i rinforzi last minute sul mercato, ma allo stesso tempo si cautela sul fronte rinnovi. In questo senso la società sarda ha annunciato da poco il rinnovo di Adam Obert, che si lega al club fino al 30 giugno 2027.