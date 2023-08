(Di mercoledì 30 agosto 2023) Gerry Scotti -“Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione”, affermava qualche settimana fa Gerry Scotti in merito al preserale di Canale 5, che ormai da tempo va avanti, a fasi alterne, tra repliche e inediti. Attualmente va in onda The Wall, game condotto dallo stesso conduttore fino al 2019, ma da lunedì 4 settembre torneràcon un nuovo ciclo diEbbene sì, anche la nuova stagione del gioco delle botole sarà trasmessa a braccetto con puntate vecchie. Il programma ripartirà regolarmente la prossima settimana (aprirà la stagione di Canale 5 insieme a Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino), dal lunedì alla domenica, sempre alle 18.45; lepuntate andranno in onda dal lunedì al venerdì, mentre ...

Caduta Libera riparte con nuove puntate... e repliche! DavideMaggio.it

Attualmente va in onda The Wall, game condotto dallo stesso conduttore fino al 2019, ma da lunedì 4 settembre tornerà Caduta Libera con un nuovo ciclo di puntate… e repliche! Ebbene sì, anche la nuova ...