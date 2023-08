Buon compleanno a… Gabriel Barbosa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 agosto 2023), in arte Gabigol. Un passato in Italia all’Inter e i trionfi col Flamengo Oggicompie 27 anni ed esattamente 7 anni fa l’Inter lo presentò al pubblico, proprio nel giorno della sua festa. É bene dirlo subito, a dispetto della sua pessima fama maturata in Italia: non stiamo parlando di uno degli attaccanti del Brasile che ha fatto la storia perché in verde-oro ha fatto troppo poco. Ma se da noi ha fatto la fortuna di tutte le classifiche tra il divertito, il goliardico e il documentato sui bidoni stranieri che abbiamo avuto in Serie A, nel suo Paese è uno che viaggia alla media di una rete ogni due incontri, uno score più che rispettabile. E che è stato capocannoniere due volte del campionato brasiliano, ha fatto altrettanto in Copa ...