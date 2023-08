Buffon e D' Amico si sposano | l' annuncio della giornalista

"Sarà di certo un momento intimo, senza clamore " ha comunque affermato D', che ha dato l'addio al calcio quest'estate , ora entrerà nel team della Nazionale guidata da Luciano Spalletti ...''Io eci sposiamo''. Compleanno non banale per Ilaria D'che, nel giorno dei suoi 50 anni, svela in un'intervista al Corriere della Sera il prossimo matrimonio con l'ormai ex portiere del Parma ...Sono passate poche settimane dall' addio al calcio di Gigi, ed il portiere ex Juventus e Parma è pronto a convolare a nozze con la compagna Ilaria D'. A svelarlo è proprio la giornalista, intervistata al Corriere della Sera, che ha confermato le ...

Ilaria D'Amico: "Sposo Buffon", e tira una frecciata alla Seredova Corriere dello Sport

Il momento sembra arrivato. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico convoleranno presto a nozze. L'annuncio dell'imminente matrimonio, dopo tante voci incontrollate durante gli ultimi anni, è stato dato ...Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...