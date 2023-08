Bufera Giambruno | anche Mussolini lo attacca | ‘Frase da Medioevo’

Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023)AndreaAlessandralo hato e lo ha fatto in una intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” Nella lunga lista di coloro che hanno puntato il dito contro il compagno di Giorgia Meloni si aggiungeil nome di Alessandra. A quest’ultima non è affatto piaciuta la frase che Andreaha rivelato in diretta nel corso della sua trasmissione, su Rete4, “Diario del giorno“. L’argomento principale, ovviamente, non può che essere quello dello stupro di Palermo: “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari evitidi incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Alessandra(Ansa Foto) Notizie.comNon si è fatta ...