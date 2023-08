Brescia in Serie B | “La vita difficilmente offre una seconda possibilità | cogliamola al meglio”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Launa, noi, rappresentanti delCalcio, dobbiamo cogliere nel miglior modo possibile questa importante opportunità”. Questo l’incipit della nota ufficiale con cui ilha commentato in modo ufficiale la riammissione al campionato diB in seguito all’esclusione della Reggina sancita dal Consiglio di Stato. “La società intende ringraziare il team difensivo nelle persone degli avv. Avilio Presutti e Giacomo Fenoglio che hanno seguito il lunghissimo caso in modo accurato e professionale e l’onorevole Simona Bordonali per il prezioso appoggio”. SportFace.

Con la riammissione delinB l'attaccante del Benevento Moncini passa a titolo definitivo alla società lombarda per un milione di euro. Il calciatore firmerà un triennale ed è già aper le visite ..."Accolgo con grande piacere la notizia della riammissione delinB - si legge nel comunicato firmato dalla sindaca Laura Castelletti - . L'auspicio è che questa opportunità possa essere ...'Accolgo con grande piacere la notizia della riammissione delinB . L'auspicio è che questa opportunità possa essere un nuovo punto di partenza per tutti, lasciando alle spalle le amarezze del passato e avviando una collaborazione costruttiva per ...

Sentenze Consiglio di Stato: Lecco in Serie B, rigettato il ricorso del Perugia. Fuori la Reggina Virgilio Sport

È quindi il Brescia il primo nella graduatoria per la riammissione alla serie B che era stata approvata dal Consiglio federale della FIGC in caso di esclusione della Reggina. Serve ora unicamente un ...Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Reggina e di conseguenza riammesso il Brescia Calcio in Serie B, è arrivato il primo commento ufficiale del club biancoblù ...