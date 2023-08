Bosch | in produzione la tecnologia a 800 V per elettriche

35% di densità di potenza in più con la nuova tecnologia di avvolgimento Le caratteristiche principali della variante a 800 volt del motore elettrico, ora inin serie, sono la coppia ...Le caratteristiche principali della variante a 800 volt del motore elettrico, ora inin serie, sono la coppia di 830 Nm e la potenza di 460 kilowatt. L'avvolgimento a barra I - pin ......livello di automazione del motore in fase di. In termini di rapporto potenza - peso, la densità di potenza aumenta del 35%, arrivando a 60 kW per chilogrammo. L'efficienza , dichiara,...

Bosch ed elettriche: via alla produzione di motori ed inverter per impianti a 800 volt - Quattroruote.it Quattroruote

Bosch sta avviando la produzione di nuovi sistemi di propulsione basati sulla tecnologia a 800 volt, che velocizzeranno i tempi di ricarica, segnando un ulteriore passo avanti per l’elettromobilità.Bosch sta avviando la produzione di nuovi sistemi di propulsione basati sulla tecnologia a 800 volt, che velocizzeranno i tempi di ricarica, segnando un ulteriore passo avanti per l’elettromobilità.