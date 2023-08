Borse Ue volatili | Milano tiene con le banche Pil Usa rivisto a +2 | 1% | sotto le stime

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...In Europa, in leggero recupero dopo aver azzerato i guadagni del mattino. Milano è in rialzo dello 0,19%, Francoforte dello 0,16% e Parigi è praticamente piatta. Londra controcorrente ...I mercati oggi sono scossi dallo scenario di tassi ancora alti e potrebbero restareancora ... I verbali Fed riaccendono gli allarmi inflazione e tassi:in tilt In collaborazione con ...

Borse Ue volatili in attesa dei dati su Pil e lavoro Usa. Milano tiene con le banche Il Sole 24 ORE

Dopo una partenza positiva le Borse europee viaggiano a cavallo della parità, in attesa della pubblicazione del dato Usa sul Pil e sul mercato del lavoro. Dati che naturalmente sono osservati con ...MILANO (Reuters) - Indici positivi a Milano che risentono sempre dell'andamento tonico delle borse asiatiche e della chiusura al rialzo di Wall Street sulle attese che la Fed possa prendersi una pausa ...