Borse Ue caute | Milano tiene con le banche Pil Usa rivisto a +2 | 1% | sotto le stime

Confermano la buona intonazione dell'apertura le principalieuropee, oggi senza Londra che è chiusa per festività. L'ottimismo che ha investito i mercati ... PiùMps (+0,96%), Unicredit (+0,9%...Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l' S&P - ...

Borse Ue caute, Milano tiene con le banche. Pil Usa rivisto a +2,1 ... Il Sole 24 ORE

Alle 15:30 il Dow Jones sale dello 0,25%, l’S&P 500 dello 0,2% e il Nasdaq dello 0,1%. Le borse Usa restano caute dopo le prime crepe nell’economia americana, che potrebbero spingere la Fed a una ...«I mercati prevedono una stagnazione degli utili globali quest'anno, dopo aver raggiunto un livello da primato nel 2022: le aziende con cui parliamo in tutto il mondo sono ora più caute sulle ...