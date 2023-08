Borsa | Milano apre in rialzo | Ftse Mib +0 | 26%

Valori in leggero rialzo per ladi, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Piatta Francoforte , che tiene la parità; performance modesta per Londra , che mostra un moderato ...Ladiapre in rialzo dello 0,26% a 28.966 punti. Sul listino principale si mette subito in evidenza Mps con un rialzo dell'1,4 per cento. L'istituto senese ieri ha collocato un bond da 500 ...La seduta di scambi sulle Borse in Europa parte in rialzo. Parigi guadagna lo 0,31%, Francoforte lo 0,16% e Londra lo 0,34%.ha aperto in progresso dello 0,26 per cento. . 30 agosto 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ago - Le Borse europee aprono in rialzo, mentre sale l'attesa per i dati sul Pil, nel primo pomeriggio, e sul lavoro americano (oggi i numeri ...(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Terza seduta in rialzo per le Borse in Asia con i mercati che non temono più un rialzo dei tassi e gli investitori aumentano la loro propensione al rischio. Tokyo ha chiuso ...