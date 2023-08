Borsa | l' Europa resta volatile con inflazione tedesca e Pil Usa

Le Borse europee non cambiano registro dopo l'inflazione tedesca poco sopra le stime e il Pil Usa cresciuto meno del previsto. Lo stoxx 600, l'indice d'area del Vecchio Continente, viaggia sulla ...Procede senza sosta da 12 mesi la crescita del mercato dell'auto in: anche a luglio le immatricolazioni hanno superato l'asticella del milione di unità , a quota 1.022.468 (+16,7% vs 875.844 di luglio 2022, ma ancora sotto del 23% su luglio 2019). Il saldo dei ...Poco mossa Stellantis , dopo i dati sulle immatricolazioni in: stando ad Acea, quelle della ...punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Borsa: Milano cresce meglio dell'Europa, bene Erg e Stm QUOTIDIANO NAZIONALE

Fronte commodity il gas torna sopra i 35 euro al megawattora (+1,38% a 35,7). Senza strappi il petrolio con il wti a 81,5 dollari al barile e il brent a 85,7 dollari. Per i cambi l'euro scambia 1,0920 ...Il 2023 è stato finora un anno positivo per la Borsa italiana. Il suo indice principale ... italiana per capitalizzazione quotata sul mercato e una delle più grandi in Europa. Nel primo semestre del ...