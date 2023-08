Bonucci Lazio | assalto finale di Lotito Tutti i dettagli

(Di mercoledì 30 agosto 2023)diper l’arrivo del difensore biancoceleste.sull’affare Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Claudiosta pianificando l’ultimo colpo della: Leonardo. Il patron biancoceleste ha quasi vinto del tutto le resistenze di Maurizio Sarri: il tecnico si sta convincendo che al netto dei presunti equilibri di spogliatoio, una figura come quella del classe ’87 possa alzare il livello del gruppo. La Juve è pronta a liberarlo gratis e a partecipare al pagamento dell’ingaggio.è pronto a mettere sul piatto un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva in caso di qualificazione in Champions. Per ...

Mourinho avrebbe già sentito telefonicamente il giocatore e chissà che alla fine non riesca a convincerlo a rinunciare alla Champions che disputerebbe con la. Non solo: la Roma pensa ...La Juventus, intanto, cerca una soluzione in uscita per Kostic, Kean e: i giallorossi ci provano per il serbo, mentre per il centrale c'è la. Calciomercato, tutte le news e le ...... Jude Bellingham - Leonardoallalast minute. È un'idea fissa di Lotito anche se Sarri mostra resistenze. Ne scrive il Corriere dello Sport. Nuovi contatti, nuove speranze. ...

Bonucci Lazio, assalto finale di Lotito per l’arrivo del difensore biancoceleste. Tutti i dettagli sull’affare Secondo quanto scrive il Corriere dello... Calciomercato12 minuti fa Milan, frenata dalla ...Come riferisce Gazzetta, da qui al 1° settembre, il club proverà a piazzare Bonucci, che è stato messo fuori rosa, ieri c’è stato un timido approccio della Roma, resistono le candidature di Lazio e ...