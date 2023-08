Bologna | ufficiale l’arrivo di Saelemaekers dal Milan | la formula

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilha ufficializzato la firma di Alexisdal. Tutti i dettagli sull’esterno belga Alexisè ufficialmente un nuovo calciatore del. Il club rossoblù ha infatti depositato in questi minuti il contratto in Lega Serie A. L’esterno belga arriva dalcon ladel prestito. Con i rossoneriha totalizzato 140 presenze, 10 gol e 14 assist in tre stagioni. Il calciatore riparte quindi dalper trovare maggiore spazio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

Era un affare già scritto ma adesso è davvero tutto fatto: è ufficiale il passaggio di Alexis Saelemaekers dal Milan al Bologna, con il belga che raggiunge la corte di Thiago Motta in prestito Era ...Il Bologna ha acquistato Alexis Saelemaekers dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto: 1 milione subito, 12 l'eventuale riscatto. L'esterno belga lascia i rossoneri dopo tre anni e mezzo ...