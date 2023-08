Bologna | ufficiale l’arrivo di Kristiansen dal Leicester | il comunicato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Attraverso un, ilha reso noto di aver prelevato in prestito dalVictor, classe 2002. “IlFc 1909 comunica di aver acquisito dalCity Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Victora titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’acquisizione definitiva” si legge nella nota. Il club ha dunque presentato il nuovo giocatore: “Sesto calciatore danese della storia del club, Victor è un terzino sinistro classe 2002 di grande impatto fisico e di notevole corsa. Fra i migliori prodotti di sempre del settore giovanile del Kobenhavn, si distingue per capacità offensiva, ama raggiungere il fondo per crossare come anche venire dentro al campo, è ...