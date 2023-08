Bologna | gomme tagliate al tassista sostenitore del Pos che si batte per la trasparenza dei guadagni della categoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roberto Mantovani – su X “RedSox” – è unbolognesedel pagamento tramite Pos a bordo dei taxi, che da diversi mesi ha lanciato una campagna disui profittipropriae per questo più volte vittima di minacce da parte dei colleghi. Ora uno di loro è indagato dai carabinieri per il danneggiamento dell’auto di Mantovani: lo scorso maggio è stato visto da alcuni testimoni scendere dal suo taxi, con il volto parzialmente coperto. A quel punto si è avvicinato alla macchina di Mantovani, parcheggiata tra l’altro proprio di fronte la Prefettura, e ha cominciato a tagliare lecon una lama. La dinamica del gesto, per il quale “RedSox” ha sporto denuncia, è stata ricostruita dai carabinieri che hanno ora individuato il presunto responsabile: un ...