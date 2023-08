Bollette | tregua finita | in arrivo rincari del 7-10% per la luce

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dal primo ottobre ledell’energia elettrica aumenteranno tra il 7 e il 10%. È la stima effettuata da Nomisma Energia in coincidenza con l’ultimo aggiornamento trimestrale dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Aumenti che cadranno anche in coincidenza con lo scadere del bonus. Sui mercati internazionali il prezzo dell’elettricità è salito fino a 138 euro a MWh, mentre nella settimana da lunedì 21 a domenica 27 agosto, il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell’energia elettrica (Pun) pari a 137,67 euro a MWh, in rialzo del 29,9% rispetto ai 106 euro circa della settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 4,1 milioni di MWh, con la liquidità al 72,4%. In particolare, i prezzi medi di vendita, comunica il Gestore dei mercati ...

Secondo il presidente di Nomisma Energia ...