‘Bocca Della Selva – da leggere’ | successo per il primo festival letterario

Inal lupo all'agente investito, tutto il mio disprezzo per l'infame criminale ferito'. 'A nomediocesi di Roma esprimo a don Antonio Coluccia e agli uominisua scorta piena ..."Molti a Valcanneto conoscono l'area lungo il fosso omonimo denominata 'Fonte romana'. Lì è tuttora ben visibile unad'uscita di acqua sorgiva (in realtà sono tre, le altre due nascoste dai detriti accumulati negli ultimi 40 anni).... al quale si è concessa in una lunga intervista per ripercorrere le tappepropria carriera , ... Un ritorno che lasciato tanto amaro in, come spiegato dalla conduttrice: " È stato scioccante ...

Fiorella Mannoia: la Taranta è donna e celebra l'identità come valore Agenzia askanews