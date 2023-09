Biennale Cinema 2023 | primo giorno | Cappuccetto Rosso sul Red Carpet e un po’ di pioggia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) #Day By Day 01 E ilè volato via, sulle ali del Leone d’Oro alla carrieraa Liliana Cavani, colorato dall’ironia delle dive che hanno illuminato il red… La nostra favorita? La top model Mariacarla Boscono, ipnotica «» in abito lingerie, parigine, stivali, cappuccio e guanti velati di Dolce & Gabbana®, A

Vale per lad'architettura come per il. Adagio si inserisce lì. Perché è fatto di personaggi molto diversi tra loro che sono guidati da bisogni e necessità completamente diversi tra ...VENEZIA - Sviluppato e prodotto all'interno dell'undicesima edizione dellaCollegee proiettato all'80ma Mostra di Venezia, L'anno dell'uovo è l'esordio di Claudio Casale al lungometraggio. Un debutto difficile, perché difficile è il soggetto - il destino di ...Il primo lungometraggio di Claudio Casale, da una sceneggiatura di Claudia De Angelis e Milo Tissone, prodotto nell'ambito dell'undicesima edizione dellaCollege, racconta la storia di Gemma e Adriano (Yile Yara Vianello e Andrea Palma); sono una coppia in attesa del primo figlio, che decide di affidarsi a una comunità spirituale per ...

Ancarani torna a presentare una propria opera a Venezia, dopo la partecipazione alla Biennale Cinema 2021 con Atlantide (2021, 104’). Proprio nel corso delle riprese per la realizzazione del film ...Sono nati in questi anni anche nuovi progetti e sezioni. Abbiamo creato Biennale College Cinema, che nel corso delle prime undici edizioni ha prodotto 88 film, facendo invidia anche a qualche piccolo ...