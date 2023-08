Beyond Paradise | trama e cast della seconda puntata | 30 agosto

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Stasera, mercoledì 302023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda, serie televisiva britannica prodotta dal 2023, nata come spin-offserie Delitti in Paradiso. La serie è prodotta da Lindsay Hughes e diretta da Sandy Johnson, ed è interpretata da Kris Marshall e Sally Bretton. La prima stagione è andata in onda in prima visione nel Regno Unito dal 24 febbraio 2023 al 7 aprile 2023 su BBC One. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, la comunità di Shipton Abbott viene scossa quando un amato dipinto chiamato the “Solo Mare” scompare prima che fosse venduto a Louise Fitzallan dal proprietario Terence Witham. Il dipinto svanisce nel nulla in un colpo che, a un primo sguardo, appare impossibile. Humphrey fa del suo meglio per trovare un ...

Appuntamento stasera , mercoledì 30 agosto 2023 , con la seconda puntata dilo spin - off di Delitti in Paradiso , in onda su Canale5 alle ore 21.30 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda oggi , in prima serata :: ecco la ...fa il suo ritorno stasera , 30 agosto, su Canale 5 , con la seconda delle tre serate dedicate allo spin - off di Delitti in Paradiso . Il protagonista è il detective Humphrey Goodman, ...Credits photo: @Mediaset Continuasu Canale5 . Stasera, 30 agosto , andranno in onda due nuovi episodi della serie spin - off di Delitti in Paradiso con Kris Marshall, che torna a vestire i panni di uno dei ...

Beyond Paradise Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Seconda Puntata dello spin-off di Delitti in Paradiso ComingSoon.it

Appuntamento stasera su Canale5 con la seconda puntata di Beyond Paradise, lo spin-off di Delitti in Paradiso. Ecco le trame dell'episodio in onda oggi. Appuntamento stasera, mercoledì 30 agosto 2023, ...Beyond Paradise viene girato a Looe, una cittadina situata in Cornovaglia, una regione nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel Regno Unito. Si trova sulla costa sud della Cornovaglia ed è una popolare ...