Bergamo | il prodigio Leonardo Vincenti diventa maestro di scacchi a 10 anni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È die si chiama, classe 2012, ed è il nuovo astro nascente degli. Nella sua breve attività agonistica allaera ha già polverizzato un paio di record ed è ora nella top 20 al mondo nella categoria under 12. In un recente torneo internazionale a Budapest,ha conquistato il titolo con una performance che gli permetterà di superare, al prossimo aggiornamento delle classifiche, la soglia dei 2.200 punti elo (il sistema che quantifica la forza di un giocatore; il livello medio, secondo calcoli effettuatifa e pubblicati da una rivista di settore, si pone intorno ai 1.600, mentre i top player veleggiano oltre i 2.700).

Ha iniziato a giocare a 2 anni; durante la pandemia ha preso lezioni online. L'esordio ufficiale in un torneo nell'aprile del 2021.