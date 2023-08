Benevento | il Cosenza non molla Improta | l’ultima idea è uno scambio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFabio Caserta non ha perso le speranze di riavere alle proprie dipendenze Riccardo. La trattativa tranon si è mai interrotta, non solo per la volontà dell’ex tecnico giallorosso di riabbracciare l’esterno di Pozzuoli, ma anche per la poca convinzione del calciatore di proseguire l’avventura nel Sannio. Le ultime ore di calciomercato potrebbero riservare sorprese anche in questo senso, dopo l’arrivo di Ferrante dalla Ternana e la partenza di Moncini per Brescia. Il, infatti, sarebbe tornato alla carica pere avrebbe proposto alunopur di riuscire ad arrivare a dama. I silani vorrebbero prendere il giallorosso in prestito con diritto di riscatto e girerebbero alla Strega ...

Il ritorno di fiamma delè solo sulla carta, ma alnon è arrivata alcuna richiesta. Rimane il nodo dell'attaccante. Moncini, si sa, vorrebbe andar via. Ma se ilnon trova ...... per fare un campionato di livello: il Pisa ha messo gli occhi su Aldo Florenzi del. ... ha messo nel mirino per la fascia sinistra Masciangelo: primi contatti con ilche ne detiene il ...... l'ala ex Chievo , Bari , Salernitana su tutte è in procinto di firmare con ilin Serie B .

Ennesima invenzione da fantaweb il presunto addio di Improta, dato per imminente al Cosenza per la terza volta. Nessuna trattativa in corso per jolly di Pozzuoli: i calabresi da quella parte ha preso ...Turno infrasettimanale di campionato con il Modena che domani sera, alle ore 20.30, sarà impegnato sul campo del Cosenza. Di seguito i precedenti della sfida. PRECEDENTI A COSENZA: 7 = 5 vittorie Cose ...