Belen Rodriguez tra due fuochi | “alleanza” tra gli ex | l’indizio social

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 agosto 2023)sta passando un periodo piuttosto complicato. La showgirl argentina, infatti, ha affrontato negli ultimi mesi degli importanti cambiamenti in campo amoroso e in quello lavorativo. Infatti, la presentatrice non ha dei programma televisivi Mediaset confermati per la prossima stagione e le indiscrezioni parlano di un suo possibile passaggio a Sky. In campo amoroso, invece, la conduttrice sta vivendo una nuova separazione da Stefano De Martino che l’ha portata al centro del gossip dell’estate 2023. Tra presunti nuovi flirt e frecciatine, il ballerino e la showgirl argentina appaiono sempre più lontani e, adesso, sembra che sia nata un’tra i due ex storici di: Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. La mossadi ...