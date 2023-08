Belen Rodriguez “presenta” Elio | il web si scatena e la difende dagli hater

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023)torna a far parlare di sé e incanta il web con le sue foto. Immagini che la ritraggono felice accanto al suotorna a sorridere accanto a, dopo la nuova parentesi con l’ex marito, Stefano De Martino. La bellissima mamma di Luna Marì e Santiago si mostra sul suo account social in una serie di scatti mano nella mano con l’imprenditore che l’ha conquistata. Foto che li ritraggono insieme durante un evento insieme ad altri amici. Lui in splendida forma, lei di più. La ex conduttrice de Le Iene scrive: “1,2,3tevi”. E in effetti…appare felice ed è proprio questo l’augurio della rete per la showgirl argentina. In tanti stanno commentando il nuovo post dellae tra i commenti non ...