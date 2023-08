“Basta morti in strada” | a Milano i ciclisti protestano dopo l’ennesimo incidente | “Sensori per i camion? Non basta Limite a 30 all’ora”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “in”. È questo il grido delle centinaia di cicliste emilanesi che ieri sera si sono riuniti in porta Romana per ricordare la ciclista di 28 anni investita e uccisa da unmartedì mattina. Si tratta della sesta vittima in bici da novembre ad oggi, sempre con la stessa dinamica. “Andare in bici in città è diventata una lotta quotidiana” racconta Massimo che ogni anno percorre 2600 chilometri soltanto nel tragitto casa lavoro. In tanti hanno paura perché “si rischia di venire schiacciati ogni giorno”.un momento di ricordo sul luogo dell’ultimomortale, il corteo di biciclette di è spostato sotto palazzo Marino. Dal 1 ottobre entrerà in vigore l’obbligo diper i ...

Sempre con lo stesso slogan con cui hanno chiesto "in strada". A quello per Francesca erano in almeno quattrocento. "Oggi il tema è mostrare la nostra rabbia e il nostro strazio perché ...

MILANO. Veronica, Cristina, Li, Alfina e Francesca. Quattro donne e un uomo, tutti accomunati dall’essere stati uccisi negli ultimi sei mesi mentre pedalavano in bicicletta per le vie Milano. Tutti tr ...La traduttrice di 28 anni lavorava in una rivista. Flash mob sulle due ruote nel punto dell’impatto: "Ora i sensori ai mezzi pesanti". Dal primo ottobre obbligatori in Area B ...