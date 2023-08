In tanti si sono messi in mostra nella prima settimana dei Mondiali diin scena tra Filippine, Indonesia e Giappone. Ma a svettare su, per le cifre collezionate ma anche per l'impatto dimostrato sulla propria squadra, sono stati questi cinque incredibili ...... Bogdan Bogdanovic e i due Nikola, Milutinov e Jovic su. Dal canto nostro possiamo rispondere ... dai quarti in poi, nelle Filippine dove ilè sport nazionale. Ovviamente favoriti gli Usa, ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiMondiali,i risultati di oggi 30 agosto La Serbia batte il Sud Sudan, Porto Rico batte la Cina e la raggiunge nel girone con gli azzurri per la ...

Basket, tutti i gironi della seconda fase dei Mondiali. Accoppiamenti, classifiche e favorite per l'accesso ai quarti OA Sport

Manila, 30 ago. - (Adnkronos) - L'Italia conosce le avversarie della seconda fase del Mondiale, che si disputerà sempre a Manila, nelle Filippine. Gli azzurri hanno chiuso il girone A al 2° posto con ...Ora la situazione è questa: dato che nella seconda fase ogni squadra si porta dietro tutti i punti conquistati nel primo girone, la Serbia e la Repubblica Dominicana partiranno dalla vetta della ...