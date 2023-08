Basket | Mondiali | Usa superano 110-62 la Giordania e chiudono da imbattuti il gruppo C

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - Terzo appuntamento alla Fiba World Cup 2023 e terza, facile vittoria per 110-62 degli Stati Uniti che, come da pronostico,la prima fase del torneo. Lapuò offrire ben poca resistenza, di fatto limitata alla voglia di mettersi in mostra di Rondae Hollis-Jefferson (20 punti e 7 rimbalzi). Team Usa scappa già nel 1° quarto, chiuso con un parziale di 31-12. Da lì in poi la partita diventa quasi una sorta di allenamento, con coach Steve Kerr che può dare spazio a tutti i giocatori a roster. Ne approfittano Bobby Portis, che si mette in luce con 13 punti e 6 rimbalzi, e il solito Josh Hart che nei 17 minuti in campo strappa 12 rimbalzi. Anthony Edwards è il miglior marcatore della partita con 22 punti, in doppia cifra anche Jaren Jackson Jr. (12 punti) e Jalen Brunson (10). A ...

