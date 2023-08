Basket | Mondiali 2023 | risultati e classifiche

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ie ledeidi, con gli esiti di tutte le partite, dai gironi alla finale. Venerdì 25 agosto prenderà il via l’attesissima rassegna iridata, che si terrà tra Filippine, Indonesia e Giappone, con finale il 10 settembre. Saranno 32 le squadre coinvolte, con l’Italia che proverà a giocare un ruolo da protagonista: Sportface vi terrà informati passo passo sull’evoluzione della competizione, per non perdersi davvero nulla. Ecco quindi ie ledeidi: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TVTABELLONE E ...

Il Sud Sudan era alla prima partecipazione alle qualificazionie, da numero 63 del ranking ... "Era famoso, giocava a, tutti parlavano della sua altezza, ma Manute tornava sempre a casa ...Da seguire Serbia - Sud Sudan e Portorico - Cina, per capire chi sarà l'ultima squadra (oltre a Serbia e Repubblica Dominicana) a raggiungere gli azzurri nel girono della seconda fase. Stati Uniti ...... Sky Sport Arena e NOW Ore 14:40 - Grecia - Nuova Zelanda - Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 18.45 - "Studio" - Sky Sport 24 e NOW Il programma di mercoledì 30 ...

Mondiali di basket, Italia-Filippine 90-83. Italbasket qualificata alla seconda fase Quotidiano Sportivo

Alla FIBA World Cup 2023 giornata decisiva per il gruppo B con gli incontri della terza giornata tra South Sudan vs Serbia (ore 10:00), e Cina vs Porto Rico (ore 14:00) all'Araneta Coliseum di Quezon ...Si chiudono i gironi dei Mondiali 2023 e si compone la seconda fase della rassegna. L'Italia, qualificata assieme alla Repubblica Dominicana, aspetta di conoscere le sue prossime avversarie, ...