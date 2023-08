Basket | Mondiali 2023 | Portorico sfiderà l’Italia La Grecia rischia ma si qualifica Vittorie per Slovenia e Spagna

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si è conclusa l’ultima giornata della prima fase a gironi deiin corso tra Filippine, Giappone e Indonesia. Con le sfide del pomeriggio, dunque, sono scritte tutte le sentenze per l’accesso alla seconda fase del torneo. Ecco come è andata.-CAPO VERDE 92-77 (Girone F) Nel primo match del pomeriggio ladi Luka Doncic affronta Capo Verde, con le due formazioni entrambe ancora in corsa per il secondo turno. E gli sloveni devono combattere per mantenere l’imbattibilità, anche a causa di un Doncic non devastante come al solito (“solo” 19 punti per lui, con però anche 9 assist), perché Capo Verde lotta, anche se poco alla volta vede i favoriti scappare via. Serve metà primo quarto allaper prendere la testa del match, ma dopo 10 minuti il punteggio è in equilibrio sul 24-21. Continua a ...