Basket | Mondiali 2023 | la Serbia chiude imbattuta | vincono anche Georgia e Brasile

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ultima giornata della prima fase a gironi deiin corso tra Filippine, Giappone e Indonesia. In mattinata in campo sono scese sei squadre ed era il momento definitivo delle sentenze. Ecco come è andata. SUD SUDAN-83-115 (Girone B) Nel primo match di giornata del gruppo B laaffrontava l’ultimo ostacolo perrela prima fase dei. E contro il Sud Sudan il match dura poco più di un quarto, dove gli africani provano a restare in scia ai serbi. Poi, però, Jovic e compagni cambiano marcia e la partita finisce come da pronostici. Merito di Nikola Jovic e Bogdan Bogdanovic, che chiudono con oltre 20 punti segnati a testa, ma sono sei i giocatori serbi in doppia cifra, con Bogdanovic che sfiora la doppia doppia con 9 assist, mentre Stefan Jovic ...

La Serbia batte il Sud Sudan, in attesa dei verdetti del girone con Portorico - Cina per capire chi sarà l'ultima squadra (oltre a Serbia e Repubblica Dominicana) a raggiungere gli azzurri nel girone ...Centrando il primo obiettivo di questi, gli Stati Uniti vincono il girone C e si proiettano ora verso la seconda fase, dove Edwards e compagni incontreranno Lituania e Montenegro . Non ...Il Sud Sudan era alla prima partecipazione alle qualificazionie, da numero 63 del ranking ... "Era famoso, giocava a, tutti parlavano della sua altezza, ma Manute tornava sempre a casa ...

Mondiali Basket 2023, le prossime partite dell'Italia e il tabellone della seconda fase a gironi Sport Fanpage

In Svezia l’inizio dell’Europeo 2013 fu preoccupante e invece finì con la medaglia più incredibile e straordinaria che si ricordi, il bronzo che assegnò il pass per Atene (i Giochi del clamoroso ...Successo fondamentale per la Nazionale di Basket, che ha sconfitto le Filippine, qualificandosi alla seconda fase dei Mondiali 2023. L’Italia tornerà poi in campo l’1 e il 3 settembre per le gare ...