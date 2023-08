(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ecco apparire all’orizzonte le ItalianSeries. UnipolSaicontro San, ed è un duello ormai classico quello che si ripropone dopo il successo della Fortitudo per 2-1 nei confronti delclima, il che porta anche questa serie sul 4-0. Gara-4 era stata rinviata da ieri a oggi a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Il primo sorriso della serata è di, che approfitta di un banale errore al lancio del partente Lopez per avere lo 0-1 da Noel Gonzalez. Questa aggressività dell’attacco ducale, già vista nel primo inning e appunto concretizzata nel secondo, non riesce però a tradursi in conservazione del vantaggio.: Sanè indi Serie A, 4-0 su Grosseto. Trae ...

... record nella sua storia, il San Marino conquista le ItalianSeries imponendosi anche nella quarta sfida di semifinale con il Big Mat Grosseto (5 - 2): ritroverà il, che è passato in ...: Rinviata a questa sera gara 4 di semifinale playoff tra Parma e Fortitudo UnipolSai. Bolognesi al primo di quattro match point consecutivi per raggiungere la finale scudettoTrc ...... Italia vittoriosa all'esordio con un netto 3 - 0 nei confronti del Belgio -: Questa sera ...di 1 - 0) e al primo di 4 match point consecutivi per raggiungere la finale scudettonews ...

Baseball: Bologna batte ancora Parma, sfiderà San Marino nella finale scudetto OA Sport

Per il quinto anno consecutivo, record nella sua storia, il San Marino conquista le Italian Baseball Series imponendosi anche nella quarta sfida con il Big Mat Grosseto (5-2). In una serata dove il ...Torna in finale di Serie A San Marino. Il baseball, sul Titano, vive ancora momenti di gloria dopo la quarta e decisiva vittoria nella serie di semifinale contro la Big Mat Grosseto, autrice comunque ...