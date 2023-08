Bari-Cittadella mercoledì 30 agosto 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ottimo inizio di stagione per ilche prima ha imposto lo 0-0 al Palermo nonostante i molti minuti in nove contro undici e poi è andato a vincere con merito a Cremona nonostante le assenze per infortunio e squalifiche. Ilda parte sua ha iniziato vincendo contro la Reggiana ma poi si è InfoBetting: Scommesse Sportive e