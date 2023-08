Bari-Cittadella 1-1 Calcio serie B

(Di mercoledì 30 agosto 2023)in vantaggio dopo sei minuti Nasti. Il voluti oci ha provato fino alla fine e al 44? del secondo tempo, con un colpo di testa di Pavan sugli sviluppi did’angolo, ha pareggiato. Nei nove minuti di recupero i pugliesi non sono riusciti a tornare in vantaggio. L'articolo1-1 B proviene da Noi Notizie..

#SerieBKT '23-'24 // 3a gior. : Bari-Cittadella 1-1 SSC Bari

90' - Nove minuti di recupero 89' - Pareggio del Cittadella grazie all'incornata di Pavan, lasciato colpevolmente solo in area sul corner dalla sinistra 89' - Salvataggio ...Con Jesper Lindstrom il Napoli non ha comunque chiuso il proprio mercato. Il club partenopeo ragiona su giocatori in uscita e occasioni dell’ultima ora, ma oltre al Napoli la famiglia De Laurentiis è ...