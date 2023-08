Barcellona | clamoroso | Cancelo bloccato in aeroporto dopo una telefonata

Pioggia inattesa Il circuito catalano di Montmelò , che sorge a pochi km da, è spesso impiegato dal Motomondiale come sede dei test pre - stagionali per la ... con ilerrore nel ...quanto accaduto ieri, lunedì 28 agosto, in occasione della terza tappa della Vuelta 2023. ...400 litri di un liquido simile a olio per motori sul percorso tra i comuni di Suria () e ...... il Benfica starebbe lavorando alritorno di Joao Felix per rinforzare il proprio attacco. Il giocatore non disdegnerebbe la destinazione, nonostante l'interesse confermato del...

Vuelta di Spagna - Clamoroso Dunbar! Cade nel trasferimento di ... Eurosport IT

La notizia viene raccontata da The Athletic e ha del clamoroso. Il giocatore è stato bloccato dal Barcellona mentre era già pronto a partire da Lisbona. Cancelo stava per raggiungere la Catalogna, poi ...La notizia viene raccontata da The Athletic e ha del clamoroso. Il giocatore è stato bloccato dal Barcellona mentre era già pronto a partire da Lisbona. Cancelo stava per raggiungere la Catalogna, poi ...