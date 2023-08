Barbie | l’interpretazione di Margot Robbie

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 30 agosto 2023) To play: se recitare e giocare, in lingua inglese, sono azioni sovrapponibili, cosa succede quando un’attrice è chiamata interpretare una bambola? E non una bambola qualunque, ma la bambola per antonomasia: come ha fatto, ina mettersi nei panni della protagonista? In una breve intervista video per Teen Vogue, l’attrice australiana – che del film è anche produttrice – individua tre punti principali, tutti in vario modo legati a un’idea di rigidità: la postura, le azioni e l’estetica. Ballare sui tacchi: la postura diI piedi della bambolasono modellati per infilarsi esclusivamente nelle tipiche scarpine col tacco, non conoscono posizione di riposo. Coerentemente, per i ruoli di contorno nellaLand, la regista Greta Gerwig ha voluto solo ...