Bandecchi non si pente della rissa | ' Anzi | lo rifarei con più violenza'

Un personaggio aggressivo, manesco e rissoso. E adesso Il sindaco di Terni , Stefano, è tornato a parlare della rissa sfiorata in Consiglio comunale. 'Ricevo persone, ...detto a tutti che...Nel comunicato si afferma che le parole rivolte al Sindacosono indicative di un clima di tensione che si è instaurato negli ultimi mesi. I giovani sottolineano che questorappresenta ...ci facciamo intimidire, da nessuno', assicura il viceministro. Nel corso della giornata erano ...perde la testa in consiglio comunale: solo la polizia evita la furia ceca - VIDEO

Rissa in consiglio a Terni, sindaco Bandecchi non si pente e minaccia: Lo rifarei con più violenza Fanpage.it

Buongiorno, nei prossimi giorni sarà presentata la legge di bilancio. Che quest’anno ha una doppia valenza: sarà la prima al cento per cento del governo Meloni e arriverà proprio nell’anno delle elezi ...Dopo aver scatenato il putiferio durante la seduta del consiglio comunale di Terni, il sindaco della città Stefano Bandecchi, non solo non lascia (non si dimette e non si scusa), ma raddoppia ...