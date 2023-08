Banca Generali | a metà piano 22-24 masse Esg raggiungono 14 | 1 mld 33 | 7% gestito totale

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Adelindustriale 2022-2024,ha realizzato una crescita da 6,5 miliardi diEsg di fine 2021 (pari al 14,6% delle soluzioni gestite) ai 14,1 miliardi al termine del primo semestre 2023, pari al 33,7% del. Per fine 2024, inoltre, si conferma l’obiettivo del 40% di prodotti Esg (fondi e wrappers) suldelle soluzioni gestite complessive. E’ quanto emerso nel corso della conferenza stampa diper la presentazione di Bg4Sdgs-Time to Change, un progetto fotografico che include 17 scatti realizzati da Stefano Guindani. “L’impegno dinella sostenibilità va oltre le dinamiche d’offerta e il ruolo di custode per ...

Con l'ultimo scatto presso l'organizzazione non governativa Peres Center for Peace è giunto al termine il progetto BG4SDGs - Time to Change, ideato da Banca Generali e curato dal fotografo di moda e ...

Giunge al traguardo il progetto “BG4SDGs – Time to Change”, ideato da Banca Generali e curato dal fotografo Stefano Guindani, volto a rappresentare le sfide dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu al 2030. A ...Niente m&a: la priorità è remunerare gli azionisti. Focus sulla sostenibilità: oltre un terzo delle masse di gestito è Esg Banca Generali in Svizzera, conto alla rovescia per l’ok finale. «Siamo in ...