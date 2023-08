Ballando con le Stelle | nel cast un famosissimo ex cavaliere di Uomini e Donne? “Mi farebbe piacere”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 30 agosto 2023) I palinsesti della stagione televisiva che si accinge a cominciare sono in fermento e sono davvero numerose le notizie che si stanno pian piano susseguendo. In queste ore, ad animare la curiosità dei telespettatori è una notizia che riguardacon le. In particolar modo, pare che un exL'articolo proviene da KontroKultura.