(Di mercoledì 30 agosto 2023) "Quella dii campionati lo scorso 19 agosto si è rivelata una, presa anche per i milioni di tifosi che ci seguono e che non dovevano risentire delle vicende giudiziarie di cui ...

"Quella di iniziare i campionati lo scorso 19 agosto si è rivelata unacorretta, presa anche per i milioni di tifosi che ci seguono e che non dovevano risentire ... Mauro, intervenendo al ...... Mauro, di ampliare le diverse azioni per tutto l'arco del campionato, in modo da dare il massimo contributo alla lotta verso un reato odioso e purtroppo difficile da arginare. E' una...si è infine soffermato anche sulladi affidare la panchina della Nazionale Italiana a Luciano Spalletti : ' Faccio i miei complimenti a Gravina perché Spalletti è un'ottima, sono ...

Balata, scelta corretta iniziare campionato B il 19/8 Agenzia ANSA

La Lega B e le sue associate hanno subito una situazione nata da scelte sbagliate portate avanti da altri e tutto ciò ci deve condurre, urgentemente, a un percorso riformatore del sistema calcio - ha ..."Le modalità di dimissioni del CT Mancini potevano essere sicuramente studiate meglio, ma, nonostante si fosse a ridosso di Ferragosto, il.